Laurente mobalik og away sa Sanman 101

Mobalik na sa ring ang kanhi amateur standout nga si Criztian Pitt Laurente human sa taas pud nga pahuway, makigtigi siya ni Jing Aguan sa "Sanman 101" show sa Sanman Promotions karong Hunyo 13, 2026, nga ipahigayon sa Villa Kristen Resort and Hotel sa General Santos City.
Hapit na usa ka tuig nga wala nakaaway ang 26-anyos nga si Laurente.
Katapusan siyang misaka sa ring niadtong Agusto 31, 2025, diin iyang gipilde si Hebi Marapu pinaagi sa unanimous decision aron sakmiton ang bakanteng International Boxing Federation (IBF) lightweight belt.
Kahinumduman nga nindot ang agi ni Laurente sa amateur division, diin nakakuha pa siya og bronze medal niadtong 2018 AIBA Youth World Boxing Championships. Milayat siya sa professional ranks niadtong 2019 ug nagpabiling limpyo ang iyang record hangtod karon.
Sa pikas bahin, ang 32-anyos nga si Aguan mobalik man sab gikan sa hapit usa ka tuig nga pahuway.