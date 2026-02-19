Superbalita Cebu

LaVine, Sabonis gipang-operahan

Pulos nahuman og sayo ang National Basketball Association (NBA) 2025-26 season sa mga pambato sa Sacramento Kings nga sila si Zach LaVine ug Domantas Sabonis human sila gipaubos sa operasyon.

Si Sabonis, kinsa three-time All-Star, gioperahan sa angol sa iyang nga tuhod (torn meniscus) samtang si LaVine, kinsa two-time All-Star, gioperahan sa angol sa iyang tuo nga kamot (tendon).

Kining maong kalambuan nakapabug-at og samot sa gipas-ang kalbaryo sa Kings, nga nagbitay sa labing ubos sa Western Conference dala ang 12-44 nga rekord. / Gikan sa wires

