Lawas ipa-autopsy; biktima mibahad na?

Ipa-autopsy ang lawas sa 20 anyos nga si Earl Lawrence Toray nga napalgang patay na sa Sitio Buongon, Brgy. Malubog, bukirang dapit sa dakbayan sa Sugbo niadtong Miyerkules sa udto, Enero 31, 2024

Ang Malubog Police Community Precinct nakig-alayon na sa pamilya sa batan-on aron hangyuon nga ipaubos kini sa autopsy.

Apan magpaabot usab sila sa availability sa PNP Forensic Unit, lakip na sa desisyon sa pamilya, kon mosugot ba sila nga ma-autopsy ang lawas sa namatay.

Tuyo sa autopsy aron maklaro kon unsa ang nahitabo, duna bay laing tawo nga naghimo sa krimen.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO), ang hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga si Police Colonel Ireneo Dalogdog nimando sa hepe sa Malubog PCP nga mohimo og lawom nga imbestigasyon.

“Wala pa ta kadawat og reply from the forensic kay we just have submitted it and then we will try to see kon unsay pwede pa buhaton ani kay kasi baka naa pay procedure ang forensic group considering medyo na decompose na gyud ang body. Nakita gani nato nabuwag na ang lawas,” matod ni Rafter.

Usa sa subayon kon naghikog o dunay laing tawo nga nagpaluyo sa kamatayon niini pinaagi sa pagpakighinabi sa mga tawo nga katapusan nga nakakita, lakip na sa kuha sa mga CCTV camera sa dapit.

Gitan-aw na usab nila ang social media page sa biktima.

Duna na silay nakuha sama sa post niini nga nagpahibawo nga nisakay kinig motorsiklo paingon sa Barangay Busay niadtong Enero 6, 2024, katapusang petsa nga siya nakit-an.

Ilang ilhon kinsa ang mga kauban ni Toray ug kinsa usab ang giadto niini sa Sitio Grahe sa maong petsa aron makuhaan nila og pamahayag.

Hinuon, ang inahan sa biktima nga si Virginia Toray nga nahinabi sa DYHP RMN Cebu nisanong na nga ipaubos sa autopsy ang lawas sa iyang anak.

Giangkon ni Virginia nga niadtong Enero 6, 2024 sa buntag nananghid kini kaniya nga molakaw kay mo take og exam sa Southwestern University (SWU) Phinma apan wala na makauli sa ilang balay sa Kasambagan.

Katapusan siya nga nakit-an sa Sitio Grahe, Barangay Busay, dakbayan sa Sugbo, pasado alas 9 sa gabii.

Apan matod ni Virginia nga naka chat pa ni sa iyang higala nga magpakuha sa Temple of Lea sa Busay pasado alas 8:00 sa gabii sa maong petsa apan wala na makuha.

Gihulagway ni Virginia nga hilumon ang iyang anak ug wala kini gibutyag nga dunay problema sa kinabuhi.

Niadtong Nobyembre sa miaging tuig, nitug-an kini kaniya nga duna na siyay uyab nga iyaha ra usab nga classmate apan nagbuwag ra usab sila.

TILIMAD-ON

Nobiyembre 22, 2023 nag post pa kini sa laing FB account nga ang tuig 2024 maoy katapusan sa iyang tuig, nagpasabot nga iyang putlon ang iyang kinabuhi nga gikompirmar usab sa iyang inahan.

“Kon nakakita pa ko ana dayon, ako unta na estoryahon dayon,” matod ni Virgi­nia ngadto sa media.

Bisan pa niini, andam niya nga ipasusi sa kapulisan unsa ang tinuod nga hitabo aron masayran kon tinuyo ba sa iyang anak ang nahitabo.