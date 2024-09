Lawas sa 14 anyos milutaw sa lim-aw

Nahaw-as na ang lawas niadtong na-missing nga 14 anyos nga lalaki nga naligo sa Damon Lake, Purok 2, Barangay Luray, Toledo City, tulo ka adlaw nga nawala sukad niadtong buntag sa Sabado, Septiyembre 21, 2024.

Nakuha sa mga sakop sa Philippine Coast Guard sa Toledo City, inabagan sa Bureau of Fire and Protection, Toledo City Disaster Risk Reduction and Management Office ingon man mga sakop sa kapulisan sa dihang pasado alas 5:00 sa buntag, Martes, Septiyembre 24 milutaw ang lawas sa ma­ong lim-aw.

Ang ginikanan sa namatay, Randy Pedroza, taga dan Rabaya, Brgy. Cansojong, Talisay City nga miadto sa maong dapit, naglisod sa pagdawat sa nahitabo ug way kabutangan ang ilang kagul-anan.

Wa na moluwat og pamahayag ang ginikanan sa bata ngadto sa mga sakop sa tigbalita.

Base sa taho sa DyHP nga gipahibawo sa kabanay nga ilubong gilayon nila ang patay sa lungsod sa San Remigio diin lumad ang amahan.

Nasayran nga buot pa unta nga ihaya sa kabanay si Randy apan gitambagan sa taga purenarya nga ipalubong gilayon tungod kay dugta na ang lawas.

Ang kagamhanan sa Toledo City mohatag og ayuda ngadto sa pamilyang Pedrosa.

Sa sayo pa, naabot sa Damon Lake si Pedrosa niadtong Sabado, Septiyembre 21 uban sa laing upat ka mga batan-on, sa wa pa mangaligo ug giingong nanguha pa kini og kaka sa maong dapit. Sa ilang pagpangaligo wa makahaw-as ang biktima hangtod nga kini na-missing samtang ang iyang mga higala maoy nangayo og pakitabang. / DVG