Lawas sa 83 anyos napalga’ng nadugta

Nagsugod na sa pagkadugta ang lawas sa usa ka 83-anyos nga lalaki human kini napalgang wala na’y kinabuhi sulod sa iyang panimalay niadtong Lunes sa hapon, Pebrero 9, 2026, sa Purok 5, Looc 2, Brgy. Bato, Dakbayan sa Toledo.
Giila ang biktima nga si Edgar Sy Honoridez, usa ka senior citizen ug legally separated.
Base sa imbestigasyon sa Toledo City Police Office, ang lawas sa biktima nadiskubrihan sa iyang silingan nga si Denmark Alferez samtang nag-ayo siya og water pump sa atubangan sa balay ni Honoridez. Nakuha ang atensyon ni Alferez tungod sa isog ug lain kaayo nga baho nga naggikan sa lawak sa biktima.
Sa dihang gisusi, didto na niya nakit-an ang biktima nga naghayang sa katre ug nagsugod na sa pagkadugta ang lawas.
Dali kining gitaho ngadto sa mga opisyal sa barangay nga mao sab nipahibalo sa kapulisan.
Nasuta sa kapulisan nga ang biktima nag-antos diay sa sakit nga hypertension ug makadaghan na sab ma-stroke .
Gikonpirmar sa mga awtoridad nga walay nakitang timailhan sa foul play ang kamatayon sa biktima ug nagtuo sila nga namatay kini tungod sa iyang gihambin nga balatian. / GPL