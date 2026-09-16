Lawas sa 9 anyos napalgan sa Brgy. Tingub, Mandaue

Bukobuko sa bata nigimaw maoy unang nabantayan sa usa ka residente duol sa sapa sa Sityo Toril, Barangay Tingub, Mandaue City, nasagol sa mga inanod nga mga basura pasado alas 9:00 sa buntag, Miyerkules, Septiyembre 16, 2026.
Asoy ni Jonathan Torres, residente sa Tingub, nga wala siya magtuo nga tawo o bata ang iyang nakita ug nagtuo nga patay nga mananap lang.
“Sa dihang niubos ang level sa tubig, gitan-aw nako pag-ayo ang lapok ug nakita nako ang likod ug ang bukton.
Ang iyang ulo nalubong sa lapok sa ilawom sa tubig," paghulagway ni Torres.
Gipahibawo ni Torres sa usa ka motorista nga niagi sa maong lugar nga maoy unang nakamatikod ug nagpahibalo sa barangay bahin sa patay’ng bata nga nakit-an didto.
Nakompirmar nga ang maong lawas mao ang 9-anyos nga si Yuri Mike Repaja nga gipangita sukad niadtong Martes, Septiyembre 15 sa hapon nga naanod sa sapa sa Barangay Budlaan, Cebu City.
NAGPASINGUWAN
Unang gikataho ang pagka-missing ni Yuri niadtong Septiyembre 15 sa hapon hangtod nga nagabin-an ang mga rescuer sa dihang naanod sa sapa sa Budlaan.
Matod pa nga gisuwayan ni Yuri og kuha ang naanod nga bola apan nadakin-as sa sementado nga hagdanan, ug gilamoy sa bul-og sa tubig hangtod nga nahanaw.
Nakuptan pa unta sa iyang mga higala si Yuri apan nabuhian ug nakit-an nga nagkapakapa sa sapa sa dihang gianod. Nitabang sab ang mga kasilinganan og luwas apan nawala na ang maong bata sa bul-og sa tubig.
Saysay sa inahan nga si Rosalie Repaja nga gitawag na niya si Yuri nianang hapon sa Martes aron nga mangaon apan giingo’ng wala mopatuo ug nagduwaduwa duol sa konkreto nga riprap samtang nag-uwan.
“Nagsige ko og ampo ug pakiluoy, ‘Anak, bisan asa ka karon, palihug ipakita ang imong kaugalingon kanamo,’” matod ni Repaja sa dihang nagpadayon ang search and rescue.
Apan patay na nga napalgan si Yuri sa sapa sa Barangay Tingub, Mandaue nga adunay gibanabana nga gilay-on nga 5.1 kilometers gikan sa Barangay Budlaan, Cebu City. /