Lawas sa American nat’l. ipa-autopsy

Ang embahada sa America ang nihatag og pagtugot sa kapulisan sa Negros Oriental nga ipaubos sa autopsy ang lawas sa 72 anyos nga si Mark Duell.
Sa sayo pa, si Duel lug iyang 71 anyos nga misis nga si Elsie ang napalgan patay sud sa ilang balay sa Barangay Bajumpandan, Dumaguete, Negros Oriental niadtong sayo sa buntag niadtong Miyerkules, Septiyembre 2, 2026.
Matod pa ni Police Captain Stephen Polinar, tigpamaba sa Negros Oriental Police Provincial Office (NOrPPO) nga nakig-alayon ang ilang buhatan sa United States Embassy labot sa kamatayon ni Duell.
Nakig-alayon na sab ang kapulisan sa kabanay sa mga biktima alang sa dugang impormasyon nga magamit sa nagpadayon nga imbestigasyon.
Matod pa ni Polinar sa dihang nahinabi sa mga tigbalita sa Dumaguete nga ang embassy niluwat og certification human nga nitugot ang pamilya sa foreigner nga ipa-autopsy ang lawas sa namatay.
Katuyoan sa maong autopy makadugang sa mga detalye sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan.
Robbery with homicide ang motibo sa krimen.
Nagpadayon ang follow up operation batok sa duha ka tawo nga misaka sa balay sa magtiayong Duell diin sila gitulis ug gipamusil patay.
Ang katabang nga babaye sa magtiayon nga giingong gigapos sa mga tulisan ang nagbinugtong saksi sa hitabo. / FVQ