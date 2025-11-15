Lawas sa bata nasagol sa binanlas sa bagyo

Laing lawas sa usa ka bata ang nadiskubrehan sa Dao, Barangay Cotcot, Lungsod sa Liloan apan hangtod ning pagsuwat wala pa matino ang identity niini.
Gipahibawo sa kagamhanan sa lungsod nga nakit-an kini niadtong Biyernes, Nobiyembre 14, 2025 apan wa nay kinabuhi.
Ang maong lawas nalakip sa mga naanod ug natabunan sa debris atol sa pag-igo ni Bagyong Tino sa Nobiyembre 4, 2025.
Sa nasayran, ang Liloan maoy ikaduha sa labing nakatala og daghang nakalas nga moabot sa 34 ka mga tawo tungod sa pagbaha samtang duha usab ang padayong gipangita.
Subay sa uwahing talaan sa kagamhanan, sa alas 12:00 sa udto sa Nobiyembre 15, 2025 moabot sa 108 na ang nakalas sa Probinsya sa Sugbo diin nag-una gihapon ang Lungsod sa Compostela sa labing daghang namatay. Gipahibawo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) Operations Center nga 37 na ang namatay sa maong lungsod samtang 24 pa ang gipangita.
Sa laing mga lokalidad, natala usab ang 14 nga patay sa Lungsod sa Balamban samtang 15 ang padayong gipangita.
Gisundan kini sa siyam nga nakalas sa Dakbayan sa Danao, pito sa Talisay, upat sa Asturias, usa sa Mandaue, usa sa Tabogon ug usa sab sa Bantayan.
Sa kasamtangan nagpadayon pa ang search and retrieval operations sa lungsod inabagan usab sa sakop sa Air Force, Coast Guard, Bureau of Fire Protection (BFP), ug Municipal Disaster Risk Reduction and Management (MDRRM) teams. /