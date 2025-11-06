Lawas sa lalaki naglutaw sa kadagatan sa Cordova

Padayon pa nga giila ang usa ka lalaki ang napalgan nga wala nay kinabuhi nga naglutaw sa kadagatan sa Barangay Buagsong, Lungsod sa Cordova, Probinsiya sa Sugbo alas 8:35 sa buntag, Huwebes, Nobiyembre 6, 2025.
Sa imbestigasyon sa Cordova Municipal Police Station, nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka concerned citizen labot sa nakit-an nga tawo nga naglutaw-lutaw sa kadagatan sa maong barangay.
Dali nga niresponde ang mga polis sa Cordova uban sa mga sakop sa Philippine Coast Guard Cordova Sub-Station ug Municipal Disaster Risk Reduction and Management.
Sa ilang pag- abot, gitabangan sa paghaw-as ang patay nga lawas sa lalaki ug gidala sa RORO Port sa Barangay Poblacion, Cordova aron ilhon apan walay bisan usa ka residente ang nakaila niini.
Ang maong lalaki dunay tattoo sa tuong abaga ug nagsul-ob kini og gray nga t-shirt ug pula nga short pants.
Ilang gisusi kon ang maong tawo kabahin ba sa mga na-missing tungod ni Bagyong Tino nga niigo sa Sugbo niadtong Martes, Nobiyembre 4, 2025. / AYB