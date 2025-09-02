Lawas sa lalaki napalgan sa Aloguinsan

Wala pa mailhi ang lalaki nga napalgan nga wala nay kinabuhi sa Barangay Esperanza, Lungsod sa Aloguinsan sa Lunes sa buntag, Septiyembre 1, 2025.
Matod ni Police Captain Leovil Singson ang hepe sa Aloguinsan Municipal Police Station nga naglisod sila sa pag-ila sa nawong sa maong biktima tungod kay niburot na ang lawas niini.
Iyang giawhag ang mga Sugboanon nga kon kinsa man kadtong dunay sakop sa pamilya nga wala pa makauli sa ilang panimalay mamahimong mobisita sa Cosmopolitan sa Siyudad sa Carcar.
Gituohan ni Singson nga upat ngadto sa lima na ka adlaw nga patay ang biktima una kini napalgan sa usa ka concerned citizen.
Nagduda sila nga igo lang kini nga gilabay sa maong dapit tungod kay ang mga residente nga duol sa napalgan nga patay nga lawas, wala man makadungog og buto sa armas.
Dunay nakitang mga samad sa lawas ang kapulisan apan dili pa sila makasiguro kon kini agi ba sa pinusilan ug nagpaabot pa sila sa resulta sa gihimong autopsy.
Walay bisan usa nga nakaila sa Barangay Esperanza nga nagpasabot nga dili kini taga Aloguinsan.
Dunay mga tattoo sa bukton nga nakita ang mga imbestigador sa Aloguinsan apan dili na nila kini maklaro tungod kay naa na sa decomposition.
Ang biktima nagsul-ob og dark nga t-shirt ug nakaitom nga skinny nga pantalon. / AYB