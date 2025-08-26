Lawas sa lalaki napalgan sa sapa sa Brgy. Mabolo

Patay na nga napalgan ang 56-anyos lalaki nga giingong hubog human na-missing dihang natagak sa Mahiga Creek sa may Sitio Mohon, Barangay Banilad, Siyudad sa Mandaue niadtong Agusto 25, 2025 sa gabii.
Nakit-an alas 7:00 pasado sa buntag, Agusto 26, sa sumpay gihapon nga sapa apan didto na sa habig sa Sitio Holyname, Barangay Mabolo, Siyudad sa Sugbo.
Nailhan ang biktima nga si Ricardo Blanco, minyo, nagtrabaho isip usa ka panday ug residente sa Barangay Banilad.
Sa nasayran, padulong na unta mouli ang biktima gikan sa balay sa iyang anak ug giingong nakainom apan pag-abot sa maong dapit, gituohang nawad-an siya og balanse ug natagak sa sapa nga niadtong higayona lawom ang tubig tungod sa uwan.
Nakuha sab sa cctv camera ang pagkahulog niini sa maong dapit nga nagkapa-kapa nga nangayo og tabang.
Tungod sa kakusog sa bul-og sa tubig, dali siyang nadala.
Daling nipahigayon og search and rescue operation ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection (BFP) ug ang Banilad Emergency Rescuers alas 7:00 sa gabii hangtod sa ala 1:00 sa kaadlawn apan pakyas sila sa pagpangita.
Matod ni Edereck Blanco, 38, anak sa biktima nga nipadayon sila sa pagpangita sa ilang amahan alas 6:00 pasado sa buntag, Agusto 26, ug ilang gisubay diin kini natagak.
Dunay nakapahibalo alas 7:00 sa buntag nga may napalgan nga patay'ng lawas nga nag-ubo ug sa pagsusi nakompirmar nga mao kini ang biktima. Sa paghaw-as sa patay nga lawas sa biktima, nakita na duna kini samad sa agtang nga gituohang naigo sa mga bato sa sapa. / JDG