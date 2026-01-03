Lawas sa lalaki nga naglutaw sa Guadalupe river nailhan na

Nailhan na kadtong lalaki nga napalgang patay ug nagsugod na og kadugta sa sapa sa Barangay Pahina San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo niadtong hapon sa Enero 2, 2026.
Gidudahan nga biktima kini sa summary execution o gi-salvage sa wala mailhing mga mamumuno.
Giila sa iyang inahan ang biktima nga si Miguel Dela Calzada Jr., 35, walay trabaho, ug residente sa Sityo Sangi, Barangay Calajo-an, Lungsod sa Minglanilla.
Namatikdan sa mga residente ang patay'ng lawas tungod sa kaisog sa baho niini.
Tungod kay anaa na kini sa state of decomposition, nailhan na lang ang biktima sa iyang pamilya pinaagi sa patik o tattoo sa iyang kamot.
Matod sa inahan ni Miguel, katapusan niyang nakit-an ang iyang anak niadtong Disyembre 27, 2025.
Sa wala pa nilakaw, nangayo kini og P100.
Wala na makauli ang biktima sukad niadto, hangtod nga nakita na lang sa pamilya ang iyang hulagway sa social media nga napalgan na siya nga patay.
Giangkon sa inahan nga badlungon ang iyang anak tungod sa pagkaadik sa ilegal nga drugas.
Nasayran usab nga nagsulod-gawas na siya sa prisohan tungod sa mga kasong pagpangawat og manok ug pagpang-carnap og motor.
Duna pa siyay nag-ung-ong nga warrant of arrest.
Nakita sa mga kabanay nga adunay samad-pinusilan sa liog ang biktima.
Nakadesisyon ang pamilya nga dili na ipaimbestigar ang hitabo sa kapulisan.
Ipaubos gihapon nila kini sa autopsy aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon, apan dako na ang ilang pasalamat nga nakit-an pa ang lawas ni Miguel aron mahatagan og desente nga lubong. / JDG