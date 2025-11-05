Lawas sa masuso nasagol sa basura

Nasagol sa mga basura duol sa simbahan sa Pardo, Cebu City, ang patay nga lawas sa upat pa ka buwan nga batang babaye human naanod sa landslide atol sa Bagyong Tino niadtong alas 4:00 sa kadlawon sa Martes, Nobiyembre 4, 2025.
Bisan og natabang pa ug nadala sa tambalanan si Princess Jea Abarca Argas, gideklarar kini nga dead on arrival (DOA).
Ang inahan sa bata, si Jeje (wala hingpit gibutyag ang ngalan), grabeng na-trauma sa insidente.
Siya nagkugos sa bata sa dihang niigo ang katalagman, wala makatingog ug wala pa makadawat sa nahitabo. Nagkinahanglan siya karon og dinalian nga medical attention.
Ang amahan sa bata nga si Jeric Agas, usa ka habal-habal driver, taga Nangka Ville, Brgy. Quiot, naangol usab.
Si Jeje nabun-og sa likod sa ulo ug nasamdan ang iyang batiis ug ubang parte sa iyang kalawasan.
Naangol sab ang maguwang nga babaye sa bata human napiit ang tiil.
Gisaysay sa apohan sa bata nga si Jennelyn Agas, 58, sa Sunstar Superbalita Cebu ang makalilisang nga panghitabo.
Nag-video call pa sila kaniadto ug malipayon nga na-ngandam sa panihapon nga wala magdahom sa kusog nga bagyo.
Nagtuo sila nga luwas sila tungod kay bungalo ug kon-kreto ang ilang balay apan niigo ang katalagman.
Samtang nagkugos si Jeje sa masuso, nibuto ang tubig gikan sa pader sa pikas subdivision.
Bisan og hugot niyang gikuptan ang bata, ang kusog nga tubig ug lapok niban-las sa inahan ug naabot sa balay sa ilang silingan dayong nikalit og kahanaw ang bata.
Naablihan ang atop sa balay sa silingan ug didto naluwas si Jeje apan si Princess Jea padayon nga gipangita.
Pagka alas 6:00 sa buntag, nakaplagan ang lawas sa masuso nga nag-ubo uban sa mga basura duol sa simbahan sa Pardo.
Emosyonal nga nipaambit si Jennelyn nga ang iyang apo nga si Princess Jea daw nagmirida kaniya sa wala pa sila maanod.
“Tulo ka gabii mi dugay nakatulog kay magsige siyag agik-ik! Dili mi niya pakatulgon, sige siya'g panghagwa, nahibulong mi,” matod ni Jennelyn nga nag-ingon nga nagpulipuli sila sa pagkugos sa bata tungod kay makalingaw kini.
Ang patay nga lawas sa bata gihaya karon sa kapilya sa Our Lady of Manaoag sa bukirang bahin sa Barangay Quiot.
Ang pamilya Agas nanghinaot nga matabangan sa ilang Barangay ug sa Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo, ilabi na nga wala na sila’y kapuy-an ug wala pa usab sila nakadawat og hinabang. / GPL