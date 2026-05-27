Lawas sa na-missing nga babaye nadiskubrehan

Giulod ug anam na nga nadugta ang lawas sa 19-anyos nga babaye, kinsa unang gikataho nga na-missing, ang napalgan sa kasagbutan sa Sityo Cangcaya, Barangay Poblacion, Lungsod sa Alcoy, Subo niadtong alas 8:00 sa buntag, Miyerkules, Mayo 27, 2026.
Ang tanod sa Barangay Poblacion ang ni-report sa kapulisan sa Alcoy labot sa nadiskubrehan nga patay’ng lawas sa maong lugar.
Sa unang pakisusi sa kapulisan, way nakaila nga mga residente sa maong tawo, ilabi na nga lisod sab ilhon ang hitsura kay anaa na sa state of decomposition ang lawas.
Sa imbestigasyon, nasuta nga ang namatay mao kadtong 19 anyos nga gikataho nga na-missing sukad niadtong Sabado, Mayo 23, 2026.
Gisusi sa kabanay ang dapit ug nakompirmar nila ang lawas pinaagi sa tattoo diha sa bukobuko.
Giila ang minatay nga si Jean Pryll Belardo, 19, adunay kaipon nga langyaw, residente sa Lungsod sa Dalaguete apan kasamtangan nga nagpuyo sa Barangay Atabay, Alcoy.
Matod ni Police Major Jose Nilo Abello, hepe sa Alcoy Municipal Police Station nga gipalawman ang imbestigasyon diin lakip ang live in partner sa namatay ang gipatawag ug gisubay ang dapit nga katapusang giagian ni Belardo.
Gikataho nga nagdala og gadget nga IPad ang biktima apan wa kini sa area diin siya napalgan.
Gisubay sa langyaw ang GPS sa maong gadget ug ang location nagtug-an nga anaa sa Dalaguete.
Sa dihang natultolan sa mga polis ang maong butang, gibaligya diay kini ug alyas Abat ang seller.
Sa gihimong pakisusi, si alyas Abat mao si Anthony Balugo Antig, 42, taga Barangay Guiwang, Lungsod sa Alcoy, usa ka tricycle driver.
Nasubay si Antig nga paingon na nga mosibat kuyog ang iyang pamilya ug sa gihimong imbestigasyon, siya nitug-an nga iyang napatay ang biktima pinaagi sa pagdunggab.
Wala pa matino og nganong iyang gipatay si Belardo.
ADUNA NAY MGA KASO
Gidugang ni Police Major Abello nga nadakpan na kaniadto ang suspek sa kaso’ng illegal drugs ug gireklamo sa iyang mga pasahero nga magbinastos. Naila sab siya nga tiggamitan og ilegal nga drugas.
Ang lawas ni Belardo ipaubos sa autopsy aron masayran kon gilugos ba sa wala pa gipatay. Giandam na sa kapulisan ang kasong murder batok sa suspek nga naa na sa kustodiya sa Alcoy Municipal police station. /