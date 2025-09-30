Lawas sa na-missing nga lalaki napalgan ubos sa pangpang

Lalaking senior citizen nga dunay mental disability nga na-missing ang napalgan nga wala nay kinabuhi ug padulong na nga madugta sa ubos sa pangpang sa Sityo Ylaya, Barangay Bolinawan, Siyudad sa Carcar sa alas 11:00 sa buntag, Lunes, Septiyembre 29, 2025.
Ang biktima giila nga si Tolentino Paraiso, 65, ulitawo, residente sa Sityo Bonsai, Barangay Bolinawan sa maong dakbayan.
Sa imbestigasyon sa Carcar City Police Station nga alas 12:20 sa udto sa maong adlaw nakadawat og tawag sa telepono ang ilang buhatan gikan sa usa ka concern citizen ug nagpahibalo nga dunay patay nga lawas nga padulong na madugta ang napalgan sa ubos sa pangpang sa maong dapit.
Dali nga niresponde ang kapulisan uban sa mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Carcar aron kuhaon ang patayng lawas nga naa sa ubos nga gibana-bana nga dunay gilawmon nga 20 metros.
Duha ka tawo nga nangahoy sa maong lugar ang nakadiskobre sa maong patayng lawas human nanimaho kini sa palibot.
Sigon sa usa sa mga saksi nga katapusan nga nakit-ang buhi ang biktima alas 12:00 sa udto niadtong Septiyembre 23, 2025, nga nagsuroy-suroy.
Gituohan nga naligas ang tiil sa biktima sa dihang niagi kini sa pangpang nga dunay gilawmon nga 20 ka metros ug natagak sa ubos.
Gibutyag hinuon sa igsuon sa biktima nga si Danilo Camotes Paraiso, 52, nga naila na sa ilang lugar nga dunay mental disability ang iyang maguwang ug wala kini kontra sa barangay ug ilang gituohan nga nadisgrasya kini.
Sa gihimong pakisusi sa mga sakop sa Scene of the Crime Operation sa patayng lawas sa biktima, wala kini timailhan nga dunay foul play.
Wala na motugot ang kabanay nga ipaubos sa autopsy ang lawas sa biktima nga maoy hinungdan nga gidiretso na kini og lubong. / AYB