Lawas sa rape suspect nalata sa mga bun-og

Base sa giluwatan nga autopsy report sa National Bureau of Investigation (NBI) 7, ang hinungdan sa kamatayon niadtong rape suspect nga si Fernando Prajes alyas Andot mao ang blunt traumatic injuries.
Kahinumdoman si Prajes namatay sulod sa selda sa Cebu City Jail niadtong Dominggo, Abril 26, 2026, ug base inisyal nga medical findings sa iyang kamatayon mao ang cardiac arrest.
Apan sa gipagawas nga autopsy report sa NBI 7 pinaagi sa ni Dr. Rene Cam, medico legal officer, nga nakaangkon og grabe’ng mga bun-og si Prajes ilabi na sa iyang paa nga agi sa pagbunal nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon.
“Ang grabe gyud niya nga injuries sa iyang thigh, luyo sa paa. This is like kana bitaw’ng mag-hazing nga i-paddle ka,” tipik sa obserbasyon ni Dr. Cam.
“The deceased was only in prison inside the BJMP for only I think 1 month, but this injuries did not occur earlier, meaning this could have happened almost everyday,” dugang pa niya.
Gawas sa mga bun-og sa paa, nanghubag sab ang itlog sa namatay nga gituoha’ng naapil sa pagkaigo sa pagbunal o gituyo ang pagbunal sa maong private part.
Adunay dagha’ng dugo ang migawas sa lawas ni Prajes.
Giklaro sab ni Cam nga ang findings sa doctor sa Cebu City Medical Center nga cardiac arrest, posible nga wala makita sa mga doctor ang daghang lagom sa lawas.
Nakakita sab og dakong samad sa tuong bukton si Cam nga sa iyang pagduda nga samtang gibunalan ni sa paa nag sige og panagang si Prajes.
Ang pag-autopsy ni Prajes base sa hangyo sa Commission on Human Rights (CHR) 7 nga nihimo og imbestigasyon sa insidente.
Una na nga nipasalig ang Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) 7 nga andam sila nga mo-cooperate sa imbestigasyon CHR 7 ug sa polis.
Nisaad si Jail Inspector Samuel Manas, hepe sa Community Relations Service Section sa BJMP 7, nga dili nila duphan kon adunay ilang personnel nga nalambigit o ubang binilanggo nga nitabang og dagmal ni Prajes. /