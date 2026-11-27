Nakuryentihan ang usa ka trabahante sa hardware samtang gipasaka ang beam nga gamiton sa pagtaod og patungan sa tangke sa tubig sa Barangay Punta Princesa, Dakbayan sa Sugbo, buntag sa Biyernes, Nobiyembre 27, 2026.
Giila ang biktima nga si Ronnie Ponsica Generalao, taga Sangi, Magsico, San Fernando, Cebu, apan kasamtanga’ng nagpuyo sa Buhisan, Cebu City.
Nasayran nga gisugo ang biktima ug iyang mga kauban sa pagtaod og stand alang sa tangke sa tubig.
Gipasaka ngadto sa ikatulong andana ang beam nga gamiton sa maong trabaho, apan samtang giisa, nasabod sa linya sa kuryente, hinungdan nga nakuryentihan ang biktima nga anaa niadtong higayona sa taas.
Namatikdan usab sa mga kauban sa biktima nga adunay nag-spark nga kuryente sa taas.
Nakaangkon og third degree burn ang lawas sa biktima.
Hinuon, conscious pa ang biktima sa dihang gitabangan sa mga kauban ug mga rescuer ug gidali pagdala ngadto sa tambalanan alang sa medikal nga pag-atiman. / PRL