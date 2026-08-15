Layat, Obiena

Nangandam na sa pagdepensa sa iyang titulo ang Filipino pole vaulter nga si EJ Obiena para sa umaabot nga 2026 Asian Games nga ipahigayon didto sa Japan sa sunod buwan.
Ang Asia No. 1 anaa didto sa Europa para sa mga torneyo agi og pangdandam sa men’s pole vault competition sa Asian Games, diin siya nidaog og bulawan sa 2023 edisyon didto sa China.
Ipahigayon ang athletics nga kompetisyon sa Paloma Mizuho Stadium sa Nagoya, Japan.
Sigon sa 30-anyos nga si Obiena nga maayo ang dagan sa iyang preparasyon og excited pud siya nga moduwa batok sa mga pole vaulter sa Asya.
Niadtong 2023, usa si Obiena sa upat lang ka atleta sa Pilipinas ang nidaog og bulawan sa Asian Games.
Ang nadaog nga bulawan ni Obiena maoy unang bulawan sa nasod sa natad sa track and field (athletics) sulod sa 37 ka tuig, ang uwahi nakuha ni Lydie de Vega sa tuig 1986. / RSC