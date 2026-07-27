Layo pa ang kombati apan tickets sa Gilas games hapit na mahurot

Niini pa lang ka sayo, hapit na mahurot pagkahalin ang mga tiket sa mga duwa sa Gilas Pilipinas sa second round sa FIBA World Cup Asian Qualifiers nga ipahigayon sa ulahing bahin sa sunod buwan sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.
“So far we’re very happy with the ticket sales since we opened it a week ago,” matod ni
Samahang BAsketbol ng Pilipinas (SBP) executive director Erika Dy nga napatik sa Spin.ph.
“May mga konti lang tayo na hino-hold pa because of some promotional tickets. But they will also be released soon. Pero kaunti na lang din yun. Kaya nai-excite kami na yung mga fans natin are there to support the Gilas team.”
Ning maong tahas, kontrahon sa Gilas ang Jordan karong Agusto 28, 2026, dayon ang gikahadlukang puwersa sa Iran paglabay sa duha ka adlaw.
Gipasabot ni Dy nga pulos grabe ka mahinungdanon kining mga sangkaa alang sa Gilas.
“Very crucial games for us. Almost a do-or-die. There are six games remaining pa, so marami pang puwedeng mangyari pero magandang makauna na tayo at talunin natin sila itong window na ito,” dugang ni Sy.
Giklaro niya nga dako gyud og ikatabang sa Gilas ning maong malisod nga tahas ang suporta sa Filipino fans.
Magkombati sab karong Agusto 28 ang Iran batok New Zealand ug Syria batok Australia. / ESL