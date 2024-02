Layup mipadaug sa Pelicans

Gibuntog sa New Orleans Pelicans ang San Antonio Spurs, 114-113, sa mabayanihon nga layup ni Zion Williamson nga miwani kang Victor Wembanyama ug du­ha ka defenders sa Sabado, Enero 3, 2024 (RP time) sa National Basketball Association (NBA) regular season game sa San Antonio, Texas.

Nilusot si Williamson kontra sa depensa ni Jermey So­chan, Devin Vassell ug sa naggukod nga higanteng Wem­banyama 3.8 segundos ang nahabilin sa duwa.

“I just trust my game,” saysay ni Williamson. “In that situation, transition, I can get downhill really well.”

Ang No. 1 pick sa 2019 NBA draft nibuhat og 33 puntos la­kip na ang game-winning layup aron dalhon ang Pelicans sa duha ka sunodsunod nga kadaugan.

Ang teammate ni Williamson nga si Jose Alvarado way laing masulti kundi bilib sa game-winning shot nga milusot sa depensa ug taas nga kas­way ni 7-foot-4 Spurs roo­kie Wembanyama.

“I don’t know how he made it,” batbat ni Alvarado. “He’s going down full speed. Three guys at home with him, full speed. Wemby was there. That was one of the guys. Amazing shot blocker and he still gets it off high off the glass.”

Si C.J. McCollum nitampo og 21 puntos samtang si Brandon Ingram nitunol og 19 alang sa Pelicans, kinsa anaa sa ikapito nga pwesto sa Western Conference standing bitbit ang 28-21 (win-loss) nga baraha.

Nibuhat og 28 puntos si Devin Vassell sa San Antonio, apan nasipyat niini ang itsa nga tres sa buzzer.

“We’d rather throw it the rim and go dunk it, but that’s the shot we got,” sigon ni Spurs coach Gregg Popovich sa itsa ni Vassell.

Si Jeremy Sochan nibuhat og 15 puntos ug 16 ka rebounds, ug si Wembanyama nidugang og 16 puntos ug 12 ka rebounds sa pilderong Spurs.