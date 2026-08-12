Superbalita Cebu

LBJ, 76ers moataki dayon sa Knicks

LBJ, 76ers moataki dayon sa Knicks
James
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Sa labing una niyang pagduwa isip sakop sa Philadelphia 76ers, malisod dayon nga tahas ang sagubangon ni LeBron James.

Kini gumikan kay atakihon sa 76ers ang defending champion New York Knicks sa pagsugod sa 2026-27 National Basketball Association (NBA) karong Oktubre 20, 2026.

Mao kini ang usa sa labing giatangan sa dagkong mga engkuwentro nga nakaeskedyul sa labing unang adlaw sa bag-ong season.

Sa 76ers, ikatambayayong ni James sila si Joel Embiid, Tyrese Maxey, ug Jaylen Brown. / Gikan sa wires

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