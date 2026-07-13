LBJ di desperado makampyon balik

Giklaro ni Klutch Sports Group CEO Rich Paul nga dili desperado nga makabaton pagbalik og kampyunato si LeBron James hinungdan nga hangtod karon wala pa kini nakadesisyon kon unsa nga team sa National Basketball Association (NBA) ang iyang balhinan.
Hinuon giklaro sa dugay na nga agent sa 4-time MVP nga wala nawagtang ang kahidlaw ni James ug sama sa naandan, mokombati gihapon kini og maayo kutob sa iyang mahimo.
Si James aduna nay upat ka titulo, duha dihang nagduwa pa siya sa Miami Heat, usa sa Cleveland Cavaliers, ug usa sab sa LA Lakers. / Gikan sa wires