LBJ di mohuwat sa iyang 2nd son

Nakakulit og kasaysayan si LA Lakers superstar LeBron James ug ang iyang kinamaguwangang anak nga si Bronny isip labing unang amahan ug anak nga nagkadungan pagduwa sa National Basketball Association (NBA).
Puwede pa kining pabug-atan ni James, 40, kon makahuwat pa siya sa iyang ikaduhang anak nga si Bryce, 18. Apan giklaro sa umaabot nga Hall of Famer nga dili na siya mohuwat ni Bryce.
“No, I’m not waiting on Bryce. He has his own timeline. I’ve got my timeline," matod ni James atol sa Lakers media day sa Martes, Septiyembre 30, 2025 (PH time).
Nag-edad si James og 18 dihang gipili siya sa Cleveland Cavaliers isip No. 1 overall pick kaniadto. / Gikan sa wires