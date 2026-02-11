LBJ gi-arthritis, di pasidunggan

Dili na kuwalipikado nga hatagan og bisan unsa nga mga pasidungog si Los Angeles Lakers superstar LeBron James sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Kini human siya wala nakaduwa kagahapon, Miyerkules, Pebrero 11, 2026 (PH time) tungod sa iyang arthritis sa wa nga tiil atol sa dakong kapildihan sa Lakers batok sa San Antonio Spurs, 108-136.
Kini maoy ika-18 nga duwa nga wala nakaduwa si James ning maong season, lapas og usa sa gitugot sa liga alang sa hatagan og mga pasidungog. / Gikan sa wires