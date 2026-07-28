LBJ gitrato sa 76ers isip usa ka hari

Gianunsyo sa Philadelphia 76ers nga nahimo nang opisyal kagahapon, Martes, Hulyo 28, 2026, (PH time) ang pagkahilakip ni LeBron James sa ilang puwersa ug ilaha kining gitrato nga daw usa ka hari sa ilang palasyo.
Ang No. 23 blue jersey ni James naka-hanger sa locker room sa 76ers ug aduna kini tapad nga korona, isip pagsanog sa angga ni James nga “King.”
“There is no doubt LeBron is one of the greatest players to ever play the game of basketball and there are no words to measure the impact he’ll have on this organization,” matod ni team president Mike Gansey.
Si James, kinsa maoy career scoring leader sa National Basketball Association (NBA), nibutyag sa iyang desisyon niadtong Sabado, Hulyo 25, sa social media ug gihulagway kini niya nga maoy iyang “katapusang desisyon” nga gibuhian kabahin sa iyang pagduwa sa NBA.
Malaumon ang four-time MVP nga makatabang siya aron mahatagan pagbalik og kampiyunato ang 76ers ug nagpanikad na siya ning iyang bag-ong panaw isip basketbolista.
“I believe I can help make the Philadelphia 76ers a championship team and I am so excited to energize a new fan base and start this incredible journey one last time,” matod ni James.
Kagahapon, nag-post og workout videos si James sa iyang Instagram stories nga adunay caption: “It’s that time again. 4:12 AM. Let’s get it.”
Ning bag-o niyang panaw, ang four-time NBA champion makigtambayayong sa All-Star starters nga sila si Joel Embiid, Tyrese Maxey ug Jaylen Brown sa pagsuway’g tunol sa 76ers sa labing una niining titulo gikan niadtong 1983.
“I cannot wait to see LeBron alongside Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid, Tyrese Maxey and our talented roster as we work to deliver a championship for Philly,” matod ni 76ers team owner Josh Harris.
Si James, kinsa mag-42 anyos na karong Disyembre, manugduwa sa iyang ika-24 ka seasons sa NBA, nga magpalig-on og samot sa iyang rekord sa labing dugay nga pagduwa sa liga.
Molanat og duha ka seasons, nga nagbalor og $8 million, ang gipirmahang kontrata ni James sa 76ers, nga maoy labing ubos sa iyang karera. / Gikan sa wires