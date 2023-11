LBJ, Lakers nalubong og 44 pts.

Nasinati ni LeBron James ang labing dako niyang kapildihan sukad masukad dihang gipanglubong sa host Philadelphia 76ers og 44 puntos ang Los Angeles Lakers, 138-94, ning Martes, Nobiyembre 28, 2023 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

“What needs to change in order for that to not happen again? A lot,” batbat ni James, kinsa kanhi four-time MVP.

Mao sab kini ang labing dakong kapildihan sa Lakers batok sa 76ers sa 290 nila ka mga engkuwentro.

Aduna pa’y lain: Kini maoy ikapitong sunodsunod nga kadaugan sa 76ers batok sa Lakers.

Ning sangkaa, wala nakalangkat si James bisan usa na lang ka rebound.

Ang hingpit nga dominasyon sa 76ers gipangulohan sa kasamtangang MVP nga si Joel Embiid, kinsa nirehistro og triple-double nga 30 puntos, 11 ka rebounds ug 11 ka assists.

“That’s my favorite team,” matod ni Embiid, kinsa nibutyag nga nakat-on siya’g basketball tungod ni Lakers legend Kobe Bryant.

“Any time I play against them, you want to get the win. But I do it every night anyways against every other team.”

Bisan wala na niduwa si Embiid sa tibuok 4th quarter, ningdominar gihapon ang 76ers sa hinakutay og puntos, 40-14.

Nakabulhot sa opensa sa 76ers mao ang ilang 22 ka three-pointers.

“We got killed on the 3-point line,” asoy ni James. “They made shots. Give them credit.”

Dihang nakalabaw og 25 puntos ang 76ers sa halftime, daw niisa na sa ilang puti nga bandera ang Lakers hinungdan nga ningburot og samot ang biya.

“Your competitive spirit has to be at a high level,” asoy ni Lakers coach Darvin Ham.

“It almost has to be bulletproof to a certain degree. You have to meet force with force. They outhustled us.”

Si Tyrese Maxey nidugang og 31 puntos samtang niamot og 16 puntos si Marcus Morris Sr. alang sa 76ers.

Ang Lakers gipangulohan ni James pinaagi sa iyang 18 puntos samtang nitunol og 17 puntos si Anthony Davis.