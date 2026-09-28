LBJ mibiya sa LA tungod ni Maxey

Gibutyag ni LeBron James ang ilang dugay na nga panaghigala ni Tyrese Maxey maoy usa sa dakong rason nganong nakadesisyon siyang mobiya sa Los Angeles Lakers aron moduwa sa Philadelphia 76ers sugod sa 2026-27 season sa National Basketball Association (NBA).
Gawas niini, matod ni James nga nakatampo sab sa iyang desisyon ang iyang tinguha nga matabangan si Joel Embiid nga makabaton sa labing una niing titulo sa NBA.
Ning maong mga rason, gidawat ni James ang makaya ra ihatag sa 76ers nga $8 million ug duha ka tuig nga kontrata bisan dako kaayo og deperensiya sa angay unta niyang dawaton. / Gikan sa wires