LBJ nalipay gi-boo sa fans sa Sixers

Nalipay si Philadelphia 76ers superstar LeBron James nga gi-boo sila sa kaugalingon nilang fans atol sa labing una nilang duwa sulod sa ilang panimalay batok sa Cleveland Cavaliers kagahapon, Biyernes, Oktubre 23, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nahitabo kini sa 1st half dihang nagkagidlay ang duwa sa 76ers hinungdan nga nalubong sila og 29 puntos.
“We got the boos. That was amazing, and we deserved it,” matod ni James.
Human niini, ninggukod ang 76ers ug nakuha pa niini ang makapakaging nga kadaugan, 114-106. / Gikan sa wires