LCPO: Curfew sa menor hugot nga ipatuman

Hugtan pa sa mga awtoridad sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang pag-monitor sa mga menor de edad nunot sa insidente diin lima ka batan-on ang midagmal sa 13-anyos nga batang babaye sa Sitio Pag-utlan, Barangay Maribago niadtong Septiyembre.

Ang tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) nga si P/Lt. Col. Christian Torres, nitug-an sa SunStar Cebu sa pakighinabi sa tawag sa telepono niadtong Huwebes, Oktubre 3, 2024 nga ang patrol officers mopalig-on sa curfew alang sa mga menor de edad matag gabii aron malikayan kini nga mahitabo pag-usab.

“Although it (curfew) has been strictly enforced, we will double the efforts at the stations to continue implementing the curfew and coordinate with the barangays especially in the interior portions,” matod ni Torres.

Ang mga indibiduwal nga menor de edad, ubos sa 14 anyos, moapil sa usa ngadto sa duha ka bulan nga intervention program, samtang kadtong 14 anyos pataas moapil sa unom ka bulan nga diversion program.

Ang 13-anyos nga biktima moapil usab sa usa ka community diversion program, samtang ang mga ginikanan sa tanang nalambigit kinahanglang motambong sa usa ka educational seminar.

Gihatagan og gibug-aton ni Torres ang papel sa mga ginikanan ug mga tigbantay sa pagtubo ug paglambo sa mga bata. Giawhag niya ang mga ginikanan nga higpitan nga bantayan ang ilang mga anak niining pangedaron tungod kay sagad sa ilang kakuryoso nga mahimong motultol kanila sa pagpakig-uban sa pipila ka mga grupo.

Ubos sa Republic Act No. 7610 on Child Abuse ang silotan sa balaod sa higayon nga ma-establisar nga ang mga menor de edad wala maatiman o gipasagdan sulod sa labing menos unom ka bulan, matod ni Torres. / DPC