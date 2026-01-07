Learning Continuity Spaces tukoron aron ang klase di maputol taliwala sa kalamidad

Nisaad ang Department of Education (DepEd) nga mas palig-unon pa ang mga paningkamot aron maseguro ang pagpadayon sa pagtuon ug maprotektahan ang kaayuhan sa mga tinun-an ug mga magtutudlo human mapasar ang P1.015-trillion nga nasudnong badyet alang sa tuig 2026.
Sa usa ka pamahayag niadtong Martes, Enero 6, 2026, si DepEd Secretary Sonny Angara niingon nga gipaspasan sa departamento ang pagkaandam sa sistema ug ang mga paningkamot sa koordinasyon samtang nagpabilin kini nga nakatutok sa pagpalig-on sa paghatod sa edukasyon, ilabi na sa mga dapit nga grabeng naapektuhan sa mga kalamidad niadtong 2025, dungan sa paghatag og prayoridad sa panglawas ug kaluwasan sa mga komunidad sa tunghaan.
Ang mga pampublikong tunghaan sa tibuok nasod naigo sa sunodsunod nga dagkong kalamidad niadtong 2025 nga nagsulay sa kalig-on sa mga imprastraktura sa eskwelahan.
Sumala sa datos sa DepEd, ang Super Typhoon Uwan pa lamang nakaguba na sa 2,953 ka mga tunghaan, nakaapekto sa dul-an sa 10,400 ka mga lawak-sayan, ug nahimong hinungdan sa pagsuspende sa mga klase sa pipila ka mga dapit sulod sa pipila ka adlaw, ug sa ubang mga kaso, pipila ka semana.
Aron matubag ang kakuwang sa permanenteng pasilidad sa pagtuon, gihatagan og gibug-aton ni Angara ang kamahinungdanon sa paspas ug praktikal nga mga solusyon, ilabi na ang pagtukod sa Learning Continuity Spaces (LCS) nga mahimong mahuman sulod lamang sa pipila ka semana.
Siya niingon nga kining mga temporaryo nga estruktura gitumong aron tugotan ang pagpadayon sa mga klase samtang giayo o gitukod pag-usab ang mga naguba nga mga lawak sa eskwelahan.
Matod ni Angara, ila na karong giproseso ang pag-procure (pagpalit) og 133 ka LCS units sa 127 ka mga site sa tibuok nasod, kasagaran sa mga dapit nga kanunay nga maigo sa bagyo ug linog.
Target ang paghatag sa mga kontrata sulod sa unang quarter sa 2026.
Taliwala sa gipalapdan nga badyet alang sa 2026, ang departamento nagkanayon nga kini nagpabilin nga komitado sa pagtukod og usa ka mas lig-on, inklusibo, ug nakasentro sa tinun-an nga sistema sa edukasyon luyo sa nagkadaghang hagit nga dala sa mga natural nga kalamidad. / TPM / SunStar Philippines