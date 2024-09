Leave credits sa public school teachers gipatas-an

Ang mga magtutudlo sa publikong tunghaan makadumala pag-ayo sa ilang mga pag-absent ug pagbawi sa deductions sa suweldo human gipataas sa Department of Education (DepEd) ang ilang vacation service credits (VSCs) gikan sa 15 ngadto sa 30 ka adlaw.

Ang bag-ong guidelines nga gipagawas sa DepEd Order 13, s. 2024 ug gipirmahan ni Education Secretary Sonny Angara nga gipahapsay ang administrasyon sa VSCs, nga nagtugot sa mga magtutudlo "to offset absences due to illness or personal reasons, or to recover salary deductions during vacation periods."

Ang bag-ong kamandoan, sumala sa press release nga gi-post sa Facebook page sa DepEd, maghatag na og katungod sa mga incumbent nga magtutudlo nga adunay labing menos usa ka tuig nga serbisyo, ingon man ang mga bag-ong na-hire nga magtutudlo nga gitudlo sulod sa upat ka bulan human sa pagsugod sa klase ngadto sa 30 ka adlaw sa VSCs matag tuig.

Gipahayag usab niini nga ang mga bag-ong gi-hire nga mga magtutudlo kansang appointment gi-isyu upat ka bulan pagkahuman sa pagsugod sa klase makadawat 45 ka adlaw nga VSC matag tuig.

Ang pagbanabana sa mga kredito sa serbisyo lapas sa regular nga oras sa pagtrabaho gipauswag usab.

Ang kamandoan naglatid nga sa matag oras sa takos nga serbisyo nga gihatag sa mga adlaw sa eskuylahan, ang mga magtutudlo makadawat na og 1.25 ka oras nga VSC.

Kung ang serbisyo gihatag sa panahon sa Pasko o mga bakasyon sa ting-init, katapusan sa semana, o holiday, kini katumbas sa 1.5 ka oras nga VSC matag oras.

Makabenepisyo usab ang mga magtutudlo nga gi-assign sa paghimo sa mga ancillary nga buluhaton o dugang mga buluhaton nga may kalabotan sa pagtudlo gawas sa ilang regular nga oras, lakip ang pagtambong sa mga sisyon sa pagbansay sa katapusan sa semana o holiday, pagpahigayon sa mga klase sa remedial o pagpaayo, mga katungdanan nga may kalabotan sa eleksyon, komperensya sa ginikanan ug magtutudlo, ug pagbisita sa balay. gikan sa bag-ong mga giya, kini miingon.

Ang mando nag-ingon nga sa mga kaso diin ang sobra sa pagtudlo dili mabayran pinaagi sa overload nga bayad, ang mga magtutudlo hatagan og 1.25 ka oras nga VSC alang sa matag oras sa dugang nga pagtudlo, dugang pa sa ilang 30 ka adlaw nga katungod.

Ang pag-apruba sa mga VSC magkinahanglan og pagtugot gikan sa schools division superintendent o sa laing gitudlo nga awtoridad.

"The new guidelines reflect DepEd's commitment to addressing the evolving demands on teachers and ensuring they are properly compensated for additional work, particularly during periods like summer or long vacations," sumala sa pamahayag sa DepEd.

Gidugang niini nga ang lakang nagtumong sa pagpanalipod sa net take-home pay sa mga magtutudlo pinaagi sa pag-ila sa ilang partisipasyon sa mga kalihokan nga gipangunahan sa DepEd sa lebel sa nasyonal, rehiyon, ug dibisyon, kauban ang mga kauban ug stakeholders niini. / JJL