LeBron dili kanunay moduwa isip sentro

Gitataw ni LeBron James nga dili magkanunay nga moduwa siya isip sentro sa Philadelphia 76ers, nga labing unang nahitabo niadtong Lunes, Oktubre 26, 2026 (PH time), diin napilde sila sa Detroit Pistons, 93-106, sa National Basketball Association (NBA).
Ning sangkaa, si James igo lang nipuli sa pambatong sentro sa 76ers nga si Joel Embiid, kinsa wala niduwa ning sangkaa tungod sa plantar fasciitis management sa iyang tuong tiil.
“Well, s—, we got an MVP over there. I’m not here to have a sustainable role at the 5,” matod ni James.
Sa iyang 24 ka tuig sa NBA, kini maoy ika-15 pa lang nga higayon nga niduwa isip sentro si James. / Gikan sa wires