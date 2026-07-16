LeBron gihaylo sa Philadelphia Big 3

Pulos adunay komunikasyon ang bag-ong pambatong trayanggulo sa Philadelphia 76ers nga sila si Tyrese Maxey, Joel Embiid, ug Jaylen Brown kang LeBron James sa tinguha nga madani ang four-time MVP nga makig-uban kanila sa sunod season sa National Basketball Association (NBA).
Sila si Maxey ug Embiid pulos mga suod nga higala ni James kinsa nipadayag sab sa iyang pagdayeg sa abilidad ni Brown sukad pa kaniadto.
Dili pa lang tantong dugay, si James tarong nga nananghid sa LA Lakers nga mobalhin siya og laing team apan hangtod karon, wala pa siyay pinal nga desisyon sa sunod niyang destinasyon. / Gikan sa wires