LeBron gihimuan og AI nga bersyon

Gipadad-an sa mga abogado ni Philadelphia 76ers superstar LeBron James og cease and desist letter ang usa ka AI sports-betting app, nga naggamit sa bantugang angga ni James ug nagpagawas pa og advertisement.
Ang gitumbok nga sports-gambling app gitawag og Bron AI, nga usa ka AI version sa four-time National Basketball Association (NBA).
Wala man tuod ang nawong ni James sa AI version apan nagsul-ob kini og jersey nga adunay No. 23 ug Bron sa likod. Gitataw ni James nga wala kini pagtugot gikan kaniya. / Gikan sa wires