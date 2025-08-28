LeBron giprangkahan ni Barkley

Ang kanhi All-Star ug karon retirado nga si Charles Barkley nipadayag sa iyang opinyon nga angay hunahunaon ni LeBron James ang iyang pagpabilin sa Los Angeles Lakers.
Si James mosulod sa iyang ika-23 nga season sa liga sa edad nga 40 anyos.
Nagtuo si Barkley nga karon ang Lakers giporma na para kang Luka Doncic og di na kang James.
“LeBron is going to have to move on at some point. I mean, it is what it is. You know, he’s been there, even though he’s been putting up good numbers; they haven’t been successful in probably four years," batbat ni Barkley.
Si Doncic ang nakuha sa Lakers gikan sa Dallas Maverics sa miaging season ug gipapirma kini og max contract atol sa free agency. / RSC