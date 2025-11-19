Lebron gisugat og daog

Gisugat og kadaugan si Los Angeles Lakers superstar LeBron James batok sa Utah Jazz, 140-125, sa labing una niyang pagduwa sa 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA) ning Miyerkules, Nobiyembre 19, 2025 (PH time), sa Crypto.com Arena sa Los Angeles.
Si James, kinsa opisyal nang niduwa sa iyang ika-23 nga season – rekord sa NBA – niamot og 11 puntos ug 12 assists sa iyang pagbalik og duwa gikan sa pagkaangol (sciatica), nga maoy hinungdan nga wala nakaapil sa training camp sa Lakers ang four-time MVP.
Ning sangkaa, igo lang niduwa ang 40 anyos nga si James og 30 ka mga minutos, sukwahi sa naandan niyang mga oras sulod sa korte.
Ang laing superstar sa Lakers nga si Luka Doncic nagpakatap og 37 puntos ug 10 assists aron pangulohan ang kadaugan, nidugang og 26 puntos si Austin Reaves, niamot og 20 puntos si DeAndre Ayton samtang nitunol og 16 puntos si Jake LaRavia.
Si Keyonto George nitupong sa iyang season-high nga 33 puntos aron pangulohan ang Jazz samtang nidugang og 31 puntos si Lauri Markkanen.
Wala nakamugna og puntos si James sa nag-una niyang 11 ka mga minutos nga pagduwa apan ang iyang duha ka three-pointers maoy nagbutang kaniya sa ikaunom nga puwesto sa all-time three-point record diin naapsan niya si legendary Reggie Miller.
Sa kinatibuk-an, 2561 na ka three-pointers ang napasulod ni James nga nakalabaw og usa sa nahimo ni Miller.
Ang driving layup ni James sa 3rd quarter maoy nakainat sa iyang rekord sa sunodsunod nga double-digit scoring performances diin niabot na kini og 1,293 ka mga duwa, nga nagsugod niadtong Enero 6, 2007.
Paghuman sa duha ka quarters, naglabaw pa og upat ka mga puntos ang Jazz, 71-67.
Apan gihuman sa Lakers ang 3rd quarter pinaagi sa 21-5 run ug human niini, kontrolado na nila ang duwa hangtod na sa katapusang gutlo. / Gikan sa wires