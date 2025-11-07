Lebron hapit na mobalik og duwa

Aduna na’y timailhan nga nagkaduol na ang pagbalik og duwa ni Los Angeles Lakers superstar LeBron James sa National Basketball Association (NBA).
Kini human nihatag og pagtugot ang team physicians nga puwede nang makaapil si James og contact basketball activity.
Inig labay sa duha ka mga semana, susihon pagbalik ang kondisyon ni James ug gilauman nga ning higayuna, masayran na kon kanus-a makabalik pagduwa si James, kinsa wala pa nakaduwa sa 2025-26 season tungod sa iyang angol (sciatic never). / Gikan sa wires