LeBron makakulit na sab og history

Inig sugod sa kampanya sa Los Angeles Lakers sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) Playoffs karong Dominggo, Abril 19, 2026 (PH time), makakulit na sab og laing kasaysayan ang usa sa superstars sa team nga si LeBron James.
Ning adlawa, makatabla si James nila ni Karl Malone ug John Stockton sa labing daghang playoff appearances sa kasaysayan nga niabot og 19 ka seasons.
Apan alang ni James, 41, mas naghinamhinam siya kay ikauban niya pagbalik nga moduwa sa Playoffs ang iyang anak nga si Bronny. Alang ni James, mas andam na karon si Bronny. / Gikan sa wires