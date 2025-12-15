Lebron miagak sa Lakers

Opensa ug depensa ang gihimo ni LeBron James sa hinapos nga bahin aron agakon ang Los Angeles Lakers ngadto kadaugan batok sa hosts Phoenix Suns, 116-114, sa Lunes, Disyembre 15, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si James kinsa four-time MVP, kalmadong nakapasulod og duha ka freethrows sa himatyong segundos sa regulation period unya sa return play, napalakan niya ang potensyal nga makapadaog sa Suns nga three-point attempt ni Grayson Allen.
Ang Lakers nga ningsaka sa 18-7 nga rekord, gipangulohan ni Luka Doncic pinaagi sa iyang 29 puntos, nidugang og 26 puntos si James, samtang niamot og 20 puntos si Deandre Ayton.
Naggukod ang Lakers, 71-77, sa hinapos nga bahin sa 3rd quarter dihang ningpaulbo sila og makabungog nga 24-0 nga rally nga naghatag kanila og 95-77 nga labaw sa tungatungang bahin sa 4th quarter.
Ningsidlak pagbalik ang opensa sa Suns aron ilugon ang labaw, 114-113, pinaagi sa ikaupat nga three-pointers ni Dillon Brooks sa nahabiling 12.2 ka segundos.
Human niiini, nakahagpat og foul si James gikan ni Devin Booker dihang nisuway siya pag-itsa sa three-point area sa nahabiling 3.9 segundos hinungdan nga nahatod siya sa three-point line alang sa tulo ka freethrows.
Nasipyat si James sa premiro niyang freethrow apan napasulod niya ang nagsunod nga duha nga naghatag sa Lakers og 115-114 nga labaw.
Aduna pa unta kahigayunan ang Suns nga mailog ang kadaugan apan napalakan ni James ang three-pioint attempt ni Allen ug nakuha ni Lakers guard Marcus Smart ang defensive rebound.
Ning gutloa, gi-foul dayon sa Suns si Smart kinsa nahatod sa freethrow line.
Human napasulod ni Smart ang iyang premirong freethrow, gituyo niya pagsipyat ang ikaduha aron dili na mahatagan og kahigayunan nga makaitsa pa ang Suns.
Ang Suns gipangulohan ni Booker pinaagi sa iyang 27 puntos, niamot og 20 puntos si Mark Williams, samtang nitunol og 18 puntos si Brooks. / Gikan sa wires