LeBron mibuak na sab og NBA record

Girehistro ni LeBron James ang iyang ika-125 nga triple-double sa kinatibuk-an aron pangulohan ang host Los Angeles Lakers sa pagmakmak sa Washington Wizards, 120-101, kagahapon, Martes, Marso 31, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si James kinsa kanhi four-time MVP, nimugna og 21 puntos, 10 rebounds, ug 12 assists aron buakon ang kaugalingon niyang rekord isip labing edaran nga nakamugna og triple-double.
Iya kining nahimo sa edad nga 41 anyos ug 50 ka adlaw.
Kini maoy ikatulong triple-double ni James sa 2025-26 season.
Nihatag og dakong suporta kang James mao sila si Austin Reaves, Jaxson Hayes, ug Luke Kennard kinsa ningpupo og 19 puntos matag usa.
Ning sangkaa, ang Lakers ningkombati nga wala ang NBA leading scorer nga si Luka Doncic kinsa napahamtangan og usa ka duwa nga suspensyon human kini natawagan sa iyang ika-16 nga technical foul sa season, lapas sa gitugot sa liga. / Gikan sa wires