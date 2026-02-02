LeBron miinat sa iyang NBA Sll-Star record

Wala na man tuod napili si Los Angeles Lakers superstar LeBron James isip starter apan nainat niya ang iyang rekord sa labing daghang National Basketball Association (NBA) All-Star Game nga niabot na og 22, ning higayuna usa siya ka reserve player.

Kauban ni James isip reserve players sa Western Conference mao sila si Deni Avdija sa Portland Trail Blazers, Devin Booker sa Phoenix Suns, Kevin Durant sa Houston Rockets, Anthony Edwards sa Minnesota Timberwolves, Chet Holmgren sa Oklahoma City Thunder, ug Jamal Murray sa Denver Nuggets.

Ang starters sa West nga mas unang gibutyag, mao sila si Stephen Curry sa Golden State Warriors, Luka Doncic sa Los Angeles Lakers, Shai Gilgeous-Alexander sa Oklahoma City Thunder, Nikola Jokic sa Nuggets, ug Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs.

Ang natudlong reserves sa Eastern Conference mao sila si Scottie Barnes sa Toronto Raptors, Jalen Duren sa Detroit Pistons, Jalen Johnson sa Atlanta Hawks, Donovan Mitchell sa Cleveland Cavaliers, Norman Powell sa Miami Heat, Pascal Siakam sa Indiana Pacers, ug Karl-Anthony Towns sa New York Knicks.

Ang East starters mao sila si Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks, Jaylen Brown sa Boston Celtics, Jalen Brunson sa New York Knicks, Cade Cunningham sa Detroit Pistons, ug Tyrese Maxey sa Philadelphia 76ers.

Ang 2026 All-Star Game nga ipahigayon karong Pebrero 15, 2026, mosubay sa bag-ong format diin adunay duha ka Team US nga mga puwersa ug usa ka Team World nga langkuban og tag walo ka mga magduduwa.

Magkombati ang tulo ka teams sa usa ka single round-robin mini tournament format diin tag 12 ka minutos lang ang matag duwa. / Gikan sa wires