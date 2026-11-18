Gipasakaan og kaso ni Philadelphia 76ers superstar LeBron James kagahapon, Miyerkules, Nobiyembre 18, 2026, ang naghimo sa usa ka AI sports-betting, nga dayag nga nakasupak sa iyang publicity rights ug trademarks.
Ang maong app gitawag og “Bron” ug aduna kini artificially generated nga mga hulagway sa four-time MVP sa National Basketball Association (NBA).
Ang kaso, nga gisang-at sa U.S. District Court sa New York, nangayo ang mga abogado ni James og pinansyal nga danyos ug nihangyo sa korte nga ipaundang ang operasyon sa app. /Gikan sa wires