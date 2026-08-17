LeBron milusad og golf channel

Gilusad ni Philadelphia 76ers superstar LeBron James ang bag-o niyang off-the-court venture nga usa ka YouTube channel nga nakatutok sa laing paugnat sa kusog nga iyang gikahiligan nga mao ang golf.
Gisugdan kini ni James pinaagi sa 90-plus-minute video diin nag-reunion ang iyang kanhi mga kauban sa Cleveland Cavaliers nga nagkampyon sa 2016 National Basketball Association (NBA) sa golfing trip sa Scotland niadto lang HUnyo 2026.
"Follow along as LeBron brings his friends and fans along for the journey as golf takes him to some of the world's greatest courses," tipik sa mensahe sa video kabahin sa Cavaliers reunion. / Gikan sa wires