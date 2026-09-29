LeBron mipadayag og grabeng kahinam

Sa introductory press conference kagahapon, Martes, Septiyembre 29, 2026 (PH time), gipadayag ni LeBron James ang iyang grabe nga kahinam nga moduwa sa Philadelphia 76ers sugod sa sunod season sa National Basketball Association (NBA).
“I’m super excited to get in front of these fans, they know sports. They know ball,” matod ni James kinsa nisugot sa makasaysayong pagkunhod sa iyang suweldo aron makabalhin sa 76ers gikan sa Los Angels Lakers.
Sa 76ers, si James nipirma og duha ka tuig nga kontrata nga nagbalor lang og $8 million, nga layo ra kaayo sa $52 million nga iyang nadawat sa katapusan niyang tuig sa Lakers. / Gikan sa wires