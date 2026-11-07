LeBron mipahinumdom nga layo pa ang finals

Gibatbat ni four-time champion ug Philadelphia 76ers star LeBron James nga di pa angay hisgotan sa basketball fans ang championship kay sayong bahin palang ang naduwa sa National Basketball Association (NBA) 2026-27 season.
Nahimong diskusyon kini tungod sa gipakita sa 76ers nga pagdaog og walo sa ilang unang siyam ka duwa, diin nakita nga adunay chemistry ang mga superstar nga si James, Joel Embiid, Jaylen Brown ug Tyrese Maxey.
Di lang ang upat ang armas sa Philadelphia kay naa pud sa team sila V.J Edgecombe, Anfernee Simons ug ang beterano nga NBA champion nga si Kentavious Caldwell-Pope.
"It's too early to be talking about the Finals and things of that nature,” batbat pa sa 41-anyos nga si James, kinsa midaog og duha ka titulo sa Miami Heat, usa sa Cleveland Cavaliers ug usa atol sa Covid-19 bubble sa Los Angeles Lakers.
Usa sa isyu sa wa pa magsugod ang season sa 76ers kon makahimo ba og duwa pagdungan ug produktibo ang pagkuyog sa superstars. / RSC