LeBron mipalta na sab og duwa

Sa ikatulong sunodsunod nga duwa, wala nakapakita og aksyon si LeBron James apan nakamaneho gihapon ang host Los Angeles Lakers sa pagmakmak sa Minnesota Timberwolves, 120-106, kagahapon, Miyerkules, Marso 11. 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nipalta na sab si James gumikan kay wala pa naalim ang iyang mga angol nga left foot arthritis ug right hip contusion.
Si James nihimo unta sa iyang pregame shooting routine sa Crypto.com Arena sa wala pa nagsugod ang duwa apan gipasabot ni coach JJ Redick nga nasuta sa medical team nga nagkinahanglan pa kini’g dugang panahon sa pagpaalim. / Gikan sa wires