LeBron 'mobalik' sa Cleveland

Kon ang legend forward nga si Kevin Garnett ang pabut-on, gusto niya makita si LeBron James nga mobalik sa Cleveland Cavaliers, ang una niya nga team sa pagsulod sa National Basketball Association (NBA).
Sa edad nga 41, anaa na sa uwahing bahin ang NBA career sa 4-time champion nga si James, kinsa mahimong unrestricted free agent karong off-season.
Si Garnett, kinsa adunay programa karon sa NBA, nasugyot nga maayo unta moduwat si James og mas ubos nga sweldo para mabalik sa Cavaliers.
"If you're doing a farewell tour and this is his last hurrah, I would like to see him in Cleveland. Take a pay cut, go back somewhere,” sigon ni Garnett.
Niduwa si LeBron sa Cavaliers tuig 2003 ngadto 2010 sa wa pa kini mobalhin sa Miami Heat. Didto sa Heat, nidaog siya og duha ka titulo kauban ang superstars nga si Dwyane Wade ug Chris Bosh.
Human sa Heat nibalik si James sa Cavaliers diin niduwa siya tuig 2014 ngadto 2018, nidaog siya og usa ka titulo tuig 2016 kadtong ilang gitumba ang Golden State Warriors.
Nitabok og lain nga team si James ug didto na sa Los Angeles Lakers, diin nidaog niya ang ikaupat nga titulo sa panahon sa Covid-19 pandemic.
Sa miagi nga season, natagak ang Lakers sa Western Conference semifinals kontra Oklahoma City Thunder. Nag season average si James og 20.9 puntos, 7.2 assists ug 6.1 rebounds. / RSC