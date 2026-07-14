LeBron mobisita sa New York karong semanaha

Nakaeskedyul si LeBron James nga mopakita sa New York sulod sa duha ka mga higayon karong semanaha alangsa Fanatics Fests, usa ka sports fan nga kalihukan diin puwede siyang motuki kabahin sa iyang ugma damlag sa National Basketball Association (NBA).
Si James, 41, kinsa maoy NBA all-time scoring leader, nipahibalo nang daan nga mobiya na siya sa Los Angeles Lakers apan giklaro niini nga tinguha niyang moduwa sa iyang ika-24 nga season sa NBA apan sa laing puwersa.
Ang dugay na nga agent ni James nga si Rich Paul nga ang nag-unang posibleng balhinan sa four-MVP naglakip sa Knicks, Miami Heat, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers ug Golden State Warriors.
Sa laing bahin, ang four-time NBA MVP nagplano nga mohimo og live recording sa iyang “Mind the Game” podcast karong Biyernes, Hulyo 17, 2026 (PH time) diin co-host niya si Indiana Pacers star Tyrese Haliburton.
Inig ka sunod adlaw, motunga si James isip pinasidunggang dinapit sa talk show “The Shop.”
Ning maong mga programa, adunay posibilidad nga i-anunsyo ni James ang team nga iyang mapilian nga balhinan kay iyaha na kining gibuhat kaniadto. / Gikan sa wires