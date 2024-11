LeBron mobiya sa social media

Gipabuhagay ni Los Angeles Lakers superstar LeBron James nga mobiya una siya sa paggamit sa social media.

Si James kinsa maoy all-time leading scorer sa National Basketball Association (NBA) nianunsyo niini sa iyang X, kanhi Twitter, ug Instagram pages kagahapon, Huwebes, Nobiyembre 21, 2024 (PH time).

Adunay 159 million followers si James sa Instagram ug 52.9 million sa X.

Gianunsyo kini ni James usa ka adlaw human siya niingon nga “everybody on the Internet called me a liar all the time.”/ Gikan sa AP