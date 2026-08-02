LeBron mobuhat og docu-series sama ka Jordan

Sa edad nga 41-anyos dako ang posibilidad nga ang Philadelphia na ang uwahing team ni LeBron James sa di pa kini moretiro sa National Basketball Association (NBA).
Gikataho nga nagplano si James ug usa ka documentary series nga magkober sa iyang uwahing tuig sa liga ubos sa Philadelphia 76ers nga parehas og style sa "The Last Dance" ni Michael Jordan.
Ang 4-time NBA champion nisulod sa liga niadtong 2003 isip No. 1 overall draft pick sa Cleveland Cavaliers. Nibiya siya sa Cleveland aron mogukod og kampeonato, ug gidala ang iyang talento ngadto sa Miami Heat niadtong 2010.
Sa Miami, nakakuha si James og sunodsunod nga titulo uban nilang Dwyane Wade, Chris Bosh, ug Ray Allen. Nibalik siya sa Cleveland niadtong 2014, ug nakadaog sa ikatulong singsing uban nilang Kyrie Irving ug Kevin Love.
Nibalhin napud si James sa Los Angeles Lakers, diin iyang nakuha ang iyang ikaupat nga titulo sulod 2020 NBA Bubble.
Bag-ohay lang nipirma si James og duha ka tuig nga kontrata sa Philadelphia diin iyang ikauban ang mga All-Stars nga si Joel Embiid, Jalen Brown ug Tyrese Maxey.
Lakip pud sa iyang makuyog mao ang batan-on nga si V.J Edgecombe ug ang beterano nga si Kentavious Caldwell-Pope./ RSC